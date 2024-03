Drei Monate ist das Hochwasser an Weihnachten her. In Mönchpfiffel-Nikolausrieth brodelt es aber noch immer. Bei einer Anwohnerversammlung stellte sich der Krisenstab des Kyffhäuserkreises, der über die Feiertage im Einsatz war, den Fragen der Anwohner. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) eröffnete den Dialog und wies daraufhin, dass man im Gespräch bleiben wolle und deshalb einen zweiten Termin angesetzt hat.