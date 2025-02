Drei Jahre, nachdem MDR THÜRINGEN erstmals über diesen Holzeinschlag berichtet hat, ist das Bußgeld nicht bezahlt worden und in dem Verfahren keine Entscheidung gefallen. Das TLUBN hatte der privaten Waldbesitzerin vorgeworfen, gegen die Paragrafen 4 und 5 der Naturschutzgebietsverordnung für die "Hohe Schrecke" verstoßen zu haben. Holz zu schlagen ist im geschützten Wald erlaubt. Die Verordnung definiert dafür aber Grenzen.

Inzwischen liegt die Entscheidung über die Strafzahlung in den Händen des Amtsgerichts Jena. Denn die "Naturerbe Hohe Schrecke GmbH" hatte gegen den Bußgeldbescheid Widerspruch eingelegt. Ein Sprecher des Vorstandes der JLW Holding AG hatte bereits vor zwei Jahren auf Anfrage von MDR THÜRINGEN geschrieben: "Wir und insbesondere auch unsere verantwortlichen Fachleute sind davon überzeugt, dass sämtliche Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt wurden und die Beanstandungen unberechtigt sind." Es verstrich eine für ein Bußgeldverfahren ungewohnt lange Zeit, bis das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) den Fall im Herbst 2023 an die Staatsanwaltschaft übergab.

Die Staatsanwaltschaft Gera unternahm in dem Fall – wie bei Bußgeldverfahren in der Regel üblich – keine eigenen Ermittlungen. Sie übergab die Akte dem Amtsgericht Jena. Dort kamen die Richter der zuständigen Kammer Ende Februar 2024 zu der Auffassung, dass in dem Verfahren noch zu viele Fragen offen sind.