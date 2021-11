Naturwanderweg Kyffhäuserkreis: "Urwaldpfad" an der Hohen Schrecke eröffnet

An der Hohen Schrecke im Kyffhäuserkreis ist am Montag der 15. und vorerst letzte "Urwaldpfad" in Thüringen feierlich eröffnet worden. Entlang der 40 Kilometer langen Wanderroute werden Wald und Natur sich selbst überlassen und sollen sich so in den urtypischen Zustand zurückentwickeln.