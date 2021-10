Das erste Thüringer Jazz-Camp für Nachwuchstalente in Sondershausen ist am Wochenende aufgrund eines positiven Coronatests vorzeitig abgebrochen worden. Es habe einen Fall am Rande des Projektes gegeben, sagte am Montag die Geschäftsführerin der Landesmusikakademie in Sondershausen, Martina Langenberger.

Hygienekonzept war streng

Die Anreise aller Teilnehmer am Freitag sei unter 3G (geimpft, genesen, getestet) erfolgt, dann gab es Combo- und Bigband-Proben. Am Samtag war dann ein Test positiv. Man habe sich daraufhin entschlossen, alle 25 Musiker und Musikerinnen im Alter von 13 bis 24 Jahren als Vorsichtsmaßnahme wieder nach Hause fahren zu lassen, so Langenberger. Regulär hätten sie von Freitag bis einschließlich Sonntag gemeinsam musizieren sollen.