Ein 16-Jähriger hat am Montagabend schwere Verbrennungen erlitten, als ein 15-Jähriger mit einem Feuerzeug zündelte. Die Jungen spielten mit weiteren fünf Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren auf dem Fußballplatz am Hasenholzweg in Sondershausen Fußball. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, hatte dabei die 15-jährige Freundin den Jugendlichen vom Spielfeldrand aus mit Desinfektionsmittel bespritzt.

Ein Jugendlicher aus Sondershausen hat schwere Verbrennungen erlitten, nachdem ein 15-Jähriger mit einem Feuerzeug zündelte. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de