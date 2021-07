In Bretleben im Kyffhäuserkreis sind erste Flugversuche von zwei Jungstörchen tödlich ausgegangen. Die Tiere waren gegen eine Stromleitung in der Nähe ihres Horstes geflogen und hatten Stromschläge erlitten. Laut Ortschaftsbürgermeister Ilko Hoffmann hatten Anwohner das beobachtet. Das Storchenpaar in Bretleben hatte insgesamt fünf Jungtiere.