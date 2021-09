Die Pläne des neuen Investors kommen der Stadt also sehr entgegen. Die Berliner Firma "BF Ferienprojekt" will das Gelände für fünf Millionen Euro zum Urlaubsresort "Salzgut" ausbauen. Ab 2023 sollen vor allem Familien in 28 Apartments und 15 frei stehende Ferienhütten einziehen. Außerdem soll die Zufahrtstraße am Südhang des Kyffhäusers ausgebaut werden. Die ersten Arbeiten könnten noch in diesem Jahr beginnen.