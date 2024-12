Insgesamt soll sich der ehemalige Erzieher an sieben Jungen vergangen haben. Sie waren zur Tatzeit zwischen sechs und 14 Jahren alt. Der 38-Jährige sitzt seit fünf Monaten in Untersuchungshaft. Der Mann war in der Jugendhilfestation Ebeleben angestellt und auch in der Musik- und Jugendszene der Region aktiv.