In jeder Tonne lauert eine Überraschung: In mehreren gelben Abfallbehältern in einer Straße in Sondershausen finden sich immer noch Essensreste, Windeln oder Zigaretten. Also bei weitem nicht nur Leichtverpackungen. Vor zwei Monaten wurden aus diesem Grund Tonnen stehen gelassen. Die Lage scheint sich aber zu bessern.