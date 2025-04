Einen größeren Rettungseinsatz hat es am Dienstag wegen einer Kuh in der Unstrut bei Etzleben (Kyffhäuserkreis) gegeben. Neben der Feuerwehr war laut Polizei auch die Bundeswehr vor Ort.

Ein Bürger hatte zur Mittagszeit nahe des Unstrut-Radwegs die Kuh in der Unstrut gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Polizisten konnten daraufhin den Tierhalter ausfindig machen und das Rind beruhigen, sodass es nicht weiter am Ufer der Unstrut einsinken konnte.

Allerdings scheiterten erste Rettungsversuche der Feuerwehr. Die Bundeswehr rückte daraufhin an. Mit Tiergurten und einem Teleskoplader gelang es schließlich, die Kuh aus dem Fluss zu hieven. Das Tier sei soweit wohlauf, so die Polizei. Wie der Paarhufer an das Ufer der Unstrut gelangen konnte, war zunächst noch unklar.