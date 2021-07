Kyffhäuser Corona-Impfungen vor Denkmal-Kulisse: der Piks unter den Augen der Kaiser

Die Corona-Impfkampagne verliert auch in Thüringen an Schwung, daher lassen sich manche Initiatoren etwas Besonderes einfallen. Der Kyffhäuserkreis lockte am Donnerstag mit Corona-Impfungen am Kaiser-Denkmal. Rund 20 Freiwillige holten sich die Spritze in luftiger Höhe. Einer kam sogar mit der Schwalbe nach oben gedüst.