Im Juni 2022 hatte die angestellte Ärztin nach anderthalb Jahren überraschend das Handtuch geworfen. Bei der Praxis handelt es sich um eine sogenannte Stiftungspraxis von Kassenärztlicher Vereinigung und dem Land Thüringen. Mit diesem Modell sollen in unterversorgte Gebieten Mediziner mit attraktiven Konditionen gelockt werden. In Helbedündorf leben rund 2400 Einwohner. In den Neubau hatte die Gemeinde 245.000 Euro investiert.