Eine Ladung Rüben aus einem verunglückten Lkw hat in der Nacht zu Donnerstag zu Behinderungen auf der A 71 bei Kölleda (Kreis Sömmerda) geführt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen am Mittwochabend nahe der Anschlussstelle Kölleda zunächst in die Mittelleitplanke geprallt und dann umgekippt. Dabei verteilten sich die Rüben auf der gesamten Fahrbahn in beiden Richtungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.