In einem Kinderheim in Ebeleben im Kyffhäuserkreis wird ein Mitarbeiter des sexuellen Missbrauchs verdächtigt. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, ist dem Jugendamt der Verdacht gemeldet worden. Daraufhin habe das Landratsamt die Kriminalpolizei Nordhausen einbezogen und Anzeige erstattet.