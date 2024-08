Nach dem mutmaßlichen Kindesmissbrauch in einem Kinderheim in Ebeleben im Kyffhäuserkreis hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen bisher noch keine Anklage erhoben. Wie Benedikt Dietmar Ballhausen von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen MDR THÜRINGEN am Donnerstag sagte, werden die bekannten Opfer und Zeugen vernommen. Außerdem werde nach weiteren Opfern gesucht.