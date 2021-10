Welttag der Landfrauen Thüringerin engagiert sich nicht nur für ihr Dorf

Und irgendwie will das Landleben immer weniger in die Klischee-Schublade passen, wenn man sich mit Martina Blücher und Vanadis Jaeger unterhält. Es ist vor allem die Gemeinschaft, die die jungen Landfrauen hier schätzen. Man kann sich auf seine Nachbarn verlassen. Man geht mal rüber zum Kaffee trinken, die Männer gehen auf ein Bier, ohne sich lange verabreden zu müssen. "Egal, ob die Rüben raus müssen oder eine Scheune abgerissen wird - die Nachbarn sind da, ohne groß zu fragen. Das ist toll."

Die beiden Frauen haben sich hier in Langenroda kennengelernt. Beide haben die Erfahrung gemacht, dass man hier sehr schnell in die Dorfgemeinschaft aufgenommen wird. Und auch ihre Idee, eine Ortsgruppe des Landfrauenverbandes zu gründen, kam sofort gut an. Denn viele Vereine lösen sich auf dem Land auf, weil die Mitglieder zu alt werden für die viele Arbeit. Einfach war es trotzdem nicht, erzählt Vanadis Jaeger: "Die Landfrauenverbände in Westdeutschland sind in der Struktur schon etwas weiter als hier. Wir haben ja nach der Wende erst angefangen und mussten das alles neu aufbauen. Aber es hat sich gelohnt“. Vanadis Jaeger findet es schön, dass man hier wirklich füreinander da ist. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Beide sind richtige Dorfkinder. Nach ihrem Leben in der Stadt zur Ausbildung war für Martina Blücher aber schnell klar, dass sie zurück will aufs Land: "Also für mich ist die Stadt echt anstrengend. Klar, der Komfort ist größer in der Stadt, aber hier entschleunigt man so sehr und genießt die Ruhe. Und wir haben ja gleich die Hohe Schrecke mit dem Naturschutzgebiet vor der Tür. Ich möchte da niemals tauschen." Und auch Vanadis Jaeger sieht das so: "Es ist das Gesamtpaket, was stimmt. Man denkt immer, das Dorf ist langweilig. Aber das Dorf ist auch vielfältig. Jedenfalls bei uns. Ich bin sehr dankbar, dass es so ist. Und dadurch ergeben sich auch ganz andere Bedingungen als in der Stadt. Man fühlt sich geborgen, es ist auch entspannter hier."

Irgendwie scheint es ganz selbstverständlich, dass man anders mit den Dingen umgeht, die einen umgeben. Wenn man das Holz für die Heizung selber schlägt, wenn man Kaputtes selber repariert, sein Feld selber bestellt, schätzt man es mehr. Martina Blücher: "Wenn ich selber meine Tiere füttere und großziehe, von klein auf und sie dann selber schlachte, habe ich eine ganz andere Wertschätzung für das Fleisch, für diese Lebensmittel, die man selber produziert hat. Das wirft man nicht einfach weg." Man spürt hier direkter die Konsequenzen des eigenen Tuns, erzählen die Frauen. Und das motiviert auch, sich einzubringen. Die Eier, die sie nicht selber essen kann, werden verschenkt oder getauscht. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Tradition und Moderne vereint

Im Ortsverein der Landfrauen in Langenroda sind übrigens auch Männer zugelassen. "Zwei sind schon Mitglied und es stehen noch ganz viele Männer im Wartestand. Das ist ja das Schöne. Wir heißen zwar Landfrauen, aber man kann ja den Begriff ein bisschen dehnen. Klar machen wir Frauen das jetzt unter uns, aber es können immer auch Männer dazu kommen. Und die Kinder oder die älteren Leute." Auch die Älteren reagieren nämlich entspannt auf die Ideen der jungen Landfrauen. Solange der Rentnernachmittag nicht gestrichen wird oder das Kuchenbacken. Dass es neuerdings auch mal einen Rote-Bete-Gugelhupf oder ein veganes Essen gibt, stört niemanden. Und so ziehen alle an einem Strang. Die jüngste Landfrau im Verein ist 23, die älteste 65 Jahre alt, momentan sind es insgesamt 14 Mitglieder.

Besondere Rolle der Frauen

Vor allem stärken die Frauen sich gegenseitig, tauschen sich aus, erzählt Vanadis Jaeger. Denn am Ende halten sie auf dem Dorf alles zusammen: "Ja genau. So sind wir Frauen. Wir haben ja unheimlich viele Dinge, die auf uns einprasseln. Wir haben die Berufstätigkeit, wir haben unsere Stellung innerhalb der Familie, der Gesellschaft, der Verwandtschaft, der Gemeinschaft. Wir haben so viele Dinge, die wir arrangieren müssen, um die wir uns kümmern müssen. Sind Krankenschwester, gute Freundin und und und." Sie selbst hat dieses Jahr noch mal eine Ausbildung gemacht im Bereich Ayurveda. Bietet Massagen an und Coachings und auch Kochkurse. Auch das Klischee, dass man auf dem Dorf "versauert", wäre damit ausgeräumt. Der Kontrast zwischen dem alten Hof und der modernen Küche passt perfekt zu Martina Blücher. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Und was ist mit den fehlenden Möglichkeiten zum Ausgehen? Auch darauf hat Martina Blücher eine Antwort: "Wir sind doch total flexibel. Wenn ich sage, ich will heute mal in die Disco gehen oder irgendwo Party machen, dann habe ich diese Möglichkeit. Ich kann in die Stadt fahren, zum Übernachten kann man sich ein Hotel mieten. Wir haben Freunde in der Stadt, da kann man mal einen Tag oder mal ein Wochenende sozusagen aus dem Dorfleben ausbrechen, sich dort vergnügen und dann kommt man wieder zurück. Wird sind hier geerdet, haben einen sicheren Hafen. Also ich empfinde unser Leben überhaupt nicht als eingeschränkt."