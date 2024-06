Auf der Serpentinenstrecke zum Kyffhäuserdenkmal in Nordthüringen sind drei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Samstag zwei Biker auf dem Abschnitt der B85 nach einer Kurve zusammengestoßen. Beide wurden schwer verletzt, einer von ihnen musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel