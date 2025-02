Ende Oktober hatte das Landratsamt die Kontrollen angekündigt. Zuvor war bei Experten eine Analyse beauftragt worden. Demnach wurden im vergangenen Jahr im Kyffhäuserkreis 60 Kilogramm Müll pro Einwohner über die Gelbe Tonne entsorgt. Bundesweit fallen im Schnitt aber nur 30 Kilogramm Leichtverpackungen pro Person an. Also landeten oft Abfälle in der Gelben Tonne, die nicht hineingehören. Das machte ein Recycling unmöglich.