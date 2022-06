Wer in Sondershausen noch mehr erleben will, kann mit dem Zug in Richtung Nordhausen fahren. Zum Haltepunkt Glückauf. Das ist ein Bedarfshalt, also rechtzeitig im Zug den Ausstieg signalisieren. Von dort sind es fünf Gehminuten zum Erlebnisbergwerk Glückauf. Untertage gibt es viel zu entdecken, sagt Tourismuschef Markus Strunk. Mit dem Fahrstuhl geht es 700 Meter untertage. Dort warten zum Beispiel eine Rutsche, die man auf dem "Arschleder" hinunterfährt, ein Gondelteich und viele Informationen zum Bergbau und zur Geschichte des Bergwerks.