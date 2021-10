Eine neue Stiftung will sich künftig um die einstige Zuckerfabrik in Oldisleben kümmern. Wie der Geschäftsführer der Stiftung, Peter Meinecke, MDR THÜRINGEN sagte, soll das Technische Denkmal zum touristischen Ausflugziel in der Region ausgebaut werden. Geplant sind ein modernes Museum und ein gastronomischer Betrieb. Mit Gründung der "Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben" gehört das nach der Wende stillgelegte Werk nicht mehr zum Südzucker-Konzern.

Noch funktionstüchtige Maschinen aus dem 19. Jahrhundert: Zuckerfabrik in Oldisleben. Bildrechte: dpa