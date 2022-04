Die schnelle Eingreiftruppe umfasst rund 50.000 Männer und Frauen aus mehreren Nato-Staaten und soll bei einem möglichen Angriff auf einen Mitgliedsstaat in wenigen Tagen in dem angegriffenen Gebiet stationiert werden können. Aus Deutschland sind bis 2024 etwa 6.000 Bundeswehr-Soldaten der 10. Panzerdivision beteiligt, zu dem auch die Thüringer Bundeswehr-Standorte in Gotha mit den Aufklärern, in Gera mit den Panzerpionieren und die Panzergrenadiere in Bad Salzungen gehören.