In Rockensußra im Kyffhäuserkreis befindet sich Europas größte Panzerverschrottungsanlage. Das Gelände ist streng abgeschirmt. Anlieger sollen aber dennoch bemerkt haben, dass seit Kurzem nicht nur Panzer angeliefert werden, sondern auch ganze Gefährte die Anlage verlassen haben sollen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs schürten diese Abtransporte die Angst, ob nun alte Panzer an die Ukraine geliefert werden, statt sie wie bisher zu verschrotten. Würde die Panzerverschrottungsindustrie in Thüringen wegfallen, würde das auch Arbeitsplätze kosten.