Das Kyffhäuserland will laut Hoffmann maximal 1,5 Prozent seiner Fläche - also 193 Hektar - für Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung stellen. Als Flächen kämen landwirtschaftliche Böden in Betracht, die wenig Erträge bringen. Darüber hinaus seien bei Günserode bis zu sieben Windräder geplant. Sie sollen auf dem Hügel an der Grenze zum Landkreis Sömmerda gebaut werden.