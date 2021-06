Regenwetter sorgte für viele Pilze im Wald und auf Wiesen

Wegen dem feucht-warmen Wetter der vergangenen Tage könnten kundige Pilzsammler jetzt vor allem auf der Wiese fündig werden. Die Pilzexpertin aus Schönewerda verrät: "Jetzt geht es mit Streuzersetzern wie Champions auf der Wiese los. Wir könnten zum Beispiel Nelkenschwindlinge auf Sportplätzen finden.

Wenn wir jetzt einmal in so eine Obstbaumplantage reingucken, finden wir dort gelbe Schwämme an den Bäumen. Das ist der Schwefelporling, ein sehr leckerer Pilz, er wird auch Hühnchen des Waldes genannt." Natürlich rät sie auch, nur wirklich das zu ernten, was man sicher kennt. Wenn das nicht der Fall ist, können Sammler sich bei ihr im Hofladen beraten lassen.

Die Trüffel-Baumschule in Schönewerda

Auf der eigenen Pilzfarm in Schönewerda lebt Anja Kolbe-Nelde ihren Traum. Hier züchtet sie zum Beispiel Austern-, Limonen- und Rosenseitlinge. Eine Vielzahl der Pilze wachsen an Baumstämmen. Zudem hegt und pflegt sie eine Trüffel-Plantage. Denn Anja Kolbe-Nelde ist zugleich geprüfte Trüffel-Beraterin. In mehreren Gewächshäusern wachsen verschiedene Baumarten heran.

Die zarten Pflänzchen werden in speziellen Erdmischungen gezüchtet, die mit Trüffelsporen geimpft worden sind. "Die Trüffel verbinden sich in der Erde mit den Wurzelspitzen", erklärt sie. Das Ergebnis sind Trüffelbäume, die die Geschäftfrau nach spezieller Kundenberatung verkauft. An Menschen, die die Edelpilze in ein paar Jahren im eigenen Garten ernten möchten.

Trüffel-Suche mithilfe von Alba und Jette

Die schwarze Delikatesse ist für Laien kaum wahrnehmbar. Weil sie auf der Erdoberfläche nicht sichtbar sind, gelten die Pilze als selten. Auf der Suche nach Trüffeln im Wald wurde sie früher mithilfe der eigenen Nase fündig, erzählt Anja Kolbe-Nelde. Heute wird die Pilzliebhaberin von ihren ausgebildeten Trüffelhunden Alba und Jette unterstützt. Anja Kolbe-Nelde züchtet Trüffelbäume: Die Pflanzen wachsen in Erdmischungen heran, die vorher mit Trüffelsporen versetzt wurden. Bildrechte: MDR/Franziska Gutt

Thüringen - Das Trüffel-Paradies?