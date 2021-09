Die Übung in Mühlhausen wurde mit den verbliebenen Rettern und Feuerwehrleuten fortgesetzt. Zwei Monate Vorbereitungszeit und der erhebliche logistische Aufwand sollten nicht umsonst gewesen sein, so Rödiger. Die 13 fiktiven schwer und leicht verletzten Menschen wurden in einem Zelt versorgt. Zwei fiktive Opfer konnte nur tot geborgen worden. Der Ernstfall während der Übung am Sonntag zeige, dass es auch zwei Messerangriffe gleichzeitig geben kann und die Polizei darauf vorbereitet sein müsse, so der Einsatzleiter.