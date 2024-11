Bildrechte: MDR/Franziska Gutt

Höheres Porto Herausforderung für Weihnachtspostamt Himmelsberg

17. November 2024, 18:35 Uhr

Jedes Jahr beantworten die Mitglieder eines Vereins in Himmelsberg tausende Briefe an den Weihnachtsmann. Dabei fällt einiges an Portokosten an. Trotz Unterstützung und Spenden wird das Geld dafür knapp. Und die nächste Portoerhöhung kommt bald.