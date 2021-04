Kyffhäuser Tote Frau im Rathsfeld gefunden - Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht nach Hinweisen zur Identität einer vor zwei Wochen in Rathsfeld im Kyffhäuser gefundenen toten Frau. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die stark skelettierte Leiche der Frau von einem Spaziergänger am 26. März im Bereich des ehemaligen Ferienlagers Rathsfeld in einer Baracke entdeckt worden.