Bei einem Großeinsatz der Bundespolizei gegen vietnamesisch-stämmige Schleuser ist auch ein Gebäude in Sondershausen durchsucht worden. Deutschlandweit gab es demnach zufolge am Mittwochmorgen mehr als 40 Razzien in Berlin, Brandenburg und Thüringen. Dabei ging es um den Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von vietnamesischen Frauen und die Vermittlung von sogenannten Scheinvaterschaften in 36 Fällen.