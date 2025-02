Der rollende Supermarkt ist ein umgebautes Postauto, ausgestattet mit Regalen. Es gibt Konserven, Obst, Kosmetikartikel, einen Kühlschrank und sogar ein Tiefkühlfach. Trotz der Kälte draußen wartet schon ungeduldig eine kleine Gruppe von Menschen, die spontan kleine Einkäufe erledigen wollen.

Bildrechte: MDR/Benjamin Vossler

Eine Kundin ist erstmal neugierig und will sich das Angebot anschauen, am Ende hat sie eine Tüte Äpfel gekauft: "Also das Nötigste gibt es hier, aber es ist schon ein bisschen teurer. Aber das muss man eben in Kauf nehmen", sagt sie. Meistens erledige sie ihren Wochenendeinkauf ohnehin woanders.

"Lemkes rollender Supermarkt" Die Betreiber des rollenden Supermarkts sind schon seit 1975 unterwegs. Angefangen haben Sie auf den Dörfern. In Thüringen und Niedersachsen sind sie jede Woche in über 85 Orten zugegen. Damit wollen sie Menschen, vor allem im ländlichen Raum, das Leben vereinfachen. Einige Dörfer werden teilweise für nur einen Kunden angefahren.

Rewe-Markt nach Streit geschlossen

Bisher gab es als einzigen Supermarkt in der Sonderhäuser Innenstadt einen Rewe-Markt in der Galerie am Schlossberg. Dieser ist jedoch seit über einem Jahr geschlossen. Hintergrund ist ein Streit zwischen Rewe und dem Vermieter der Galerie am Schlossberg. "Die Fronten sind verhärtet", sagt Janine Skara, die Pressesprecherin der Stadt.

Die Fronten sind verhärtet. Janine Skara, Pressesprecherin von Sondershausen, über den Streit zwischen Rewe und dem Vermieter

Ursprünglich ging es nur um eine Vergrößerung der Ladenfläche, die Verhandlungen waren jedoch gescheitert und führten am Ende zur Schließung des Marktes. Die Stadt hofft, dass sich bald ein neuer Supermarktbetreiber für die Innenstadt findet.

Überall Supermärkte, nur nicht in der Innenstadt

Eigentlich gibt es in Sondershausen genügend Supermärkte. Ein Kaufland ist 800 Meter vom Zentrum entfernt, außerdem gibt es auch eine Norma- und eine Lidl-Filiale in der Stadt. "Es ist nicht so, dass die Leute jetzt kilometerweit laufen müssten. Aber hier zentral in der Innenstadt ist aktuell nichts", sagt Skara. Für mobile Menschen, die ein Auto haben, ist das kein Problem.

Bildrechte: MDR/Benjamin Vossler