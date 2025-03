Die an der Erdoberfläche liegenden Wrackteile hatte ein Bergungskommando der Luftwaffe schon während des Krieges abtransportiert. Jetzt sollten die letzten Reste ausgegraben und fachgerecht beseitigt werden, unter anderem mehrere Hundert Schuss der Bordmunition des Bombers. 650 Patronen zählte der Kampfmittelräumdienst allein am ersten Bergungstag. Überall im Wald, rund um die Absturzstelle verstreut, fanden sich Bombensplitter.

Die sterblichen Überreste will das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie jetzt der Commonwealth War Graves Commission übergeben. Wahrscheinlich wird der Tote später an der Seite seiner Kameraden bestattet - 81 Jahren nachdem sie getrennt wurden.

Am Abend des 24. März 1944 starteten in England 811 Bomber der Royal Air Force zum Angriff auf Berlin. Auch die Avro Lancaster ND 710 reihte sich in den Bomberstrom ein. Die Besatzung bestand aus dem Piloten, Flying Officer Gaetan Joseph George de Marigny, Flugingenieur Sergeant Joseph Stanley Wright, Navigator Flight Sergeant Ronald George William Beer, Bombenschütze Sergeant Dennis Holland, Funker Sergeant Stanley George Bentley sowie den Bordschützen Sergeant George William Henson und Sergeant Ernest Alfred Anthony.