Seine Merino-Langwollschafe stehen von März bis Oktober immer auf mehreren weitläufigen Weiden um den Ort herum verteilt und werden nicht regelmäßig durchgezählt. Erst vor einigen Tagen stellte Alberts fest, dass 100 Tiere fehlen.

Der Abtransport: Man kann sich vorstellen, in ein Fahrzeug kriegt man vielleicht drei bis vier Tiere rein. Das muss schon ein Lkw oder ähnliches gewesen sein. Nils-Bernhard Alberts

Da sich die Tatzeit nicht eindeutig bestimmen lässt, ist es schwer zu sagen, ob die Tiere vereinzelt gestohlen wurden, oder alle auf einmal. Deshalb gibt es bisher auch keine Rückschlüsse auf den Abtransport.

Alberts sagt dazu: "Ich denke schon, dass müssen professionell Kriminelle gewesen sein, die das ausgekundschaftet haben: wann die Tiere kontrolliert werden, wann Wasser gefahren wird, wann Leute vor Ort sind und wann die Tiere unbeaufsichtigt sind. Anders kann ich mir das nicht erklären."

Bildrechte: MDR/Marie-Theres Engemann

Die Polizei tappt bisher im Dunkeln und sucht Zeugen. Es gebe keine Beschädigungen an Weidezäunen oder andere Spuren. Von daher lassen sich bislang auch keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob die beiden Fälle in Wasserthaleben und Aschara im Unstrut-Hainich-Kreis, wo an die 100 Lämmer verschwanden, im Zusammenhang stehen.

Auch in der Hattstedter Marsch in Schleswig-Holstein wurden im Juni knapp 90 Schafe gestohlen, in Gießen (Hessen) im Mai 50. Dass es in letzter Zeit vermehrt zu groß angelegten Schaf-Diebstählen kommt, führt Alberts darauf zurück, dass die Nachfrage nach den Tieren derzeit sehr hoch ist und Schafe knapp sind auf dem Markt. Im Vergleich zu den Vorjahren sei der Bedarf an Schaffleisch gestiegen, sagt Alberts.

Man arbeitet eigentlich das ganze Jahr über mit den Tieren zusammen. Und wenn einer das so wegnimmt, das nimmt einen schon mit. Das bereitet einem schlaflose Nächte. Nils-Bernhard Alberts

Auch wenn dem Schäfer schon mehrere Tiere gestohlen wurden - mal 30 Schafe, mal 40, auch mal eine ganze Bockherde - beunruhigt ihn dieser groß angelegte Diebstahl sehr. Zum einen bedeutet das einen finanziellen Verlust von rund 14.000 Euro, zum anderen geht es um Tiere aus seiner eigenen Zucht.

Bildrechte: MDR/Marie-Theres Engemann

"Dass jemand sich an fremdem Eigentum bereichert und dann auch noch gerade an Tieren. Man arbeitet eigentlich das ganze Jahr über mit den Tieren zusammen. Und wenn einer das so wegnimmt, das nimmt einen schon mit. Das bereitet einem schlaflose Nächte", sagt Alberts. Ein beunruhigendes Gefühl begleite ihn auch morgens auf den Weg zu den Schafen.

Sind die Schafe alle da, sind die Elektrozäune okay? Ist die Batterie vorhanden? Nils-Bernhard Alberts