Eine Win-Win-Situation für beide, denn dieser suchte im Frühjahr nach Weideflächen. Jung lebte zuletzt im Eichsfeld und begann dort "hobbymäßig" Schafe zu halten. Ein Platzproblem gab es erst einmal nicht. Jetzt ist er aber mit seiner Frau in ein kleines Dorf bei Artern gezogen, hier gibt es zwar einen Stall, doch noch wenig eigenes Grünland. "Weil wir keine eigene Weidefläche für die Schafe hatten, haben wir uns überlegt, die Schafe zu vermieten", so der 33-Jährige.

Chris Jung schaltete eine Anzeige und erhielt sofort Anfragen von Privatleuten und Unternehmen. Nun steht ein Teil der Herde in Oldisleben, seine restlichen Tiere grasen auf einer Grünfläche in Artern. Denn hier konnte Chris Jung eine Einrichtung der Stiftung Finneck für die Miet-Schafe gewinnen. Der besondere Service schont die Umwelt, denn es braucht keine lauten und kraftstoffbetriebenen Maschinen für die Landschaftspflege.

Die Miet-Schafe kommen in der Region gut an. Daher soll es nicht bei 16 Schafen bleiben, verrät Chris Jung. Er will sein Angebot erweitern und Tiere dazu holen - auch Ziegen möchte er unter seine Herde mischen.