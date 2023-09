Die Gefahr, dass der Turm umfällt, ist nach Angaben der Stadt gebannt. Der Turm, der sich 4,8 Meter aus dem Lot neigt, wurde in den vergangenen Jahren unter anderem mit massiven Stahlpfeilern gesichert. Der für die Statik zuständige Josef Trabert sagte MDR THÜRINGEN, der Untergrund am Kirchturm sei zwar weiter in Bewegung durch so genannte Auslaugungen von Gips und Salz. Die Stahlrohre und deren Fundament könnten aber nachjustiert werden.