Ausgesetzt Südafrikanische Schlange lebend im Müll gefunden

In einer Mülltonne in Bad Frankenhausen ist eine im Süden Afrikas beheimatete Maulwurfsnatter gefunden worden. Das Tier sei von dem Besitzer wahrscheinlich illegal gehalten und nun ausgesetzt worden, berichtete die Polizei am Sonntag.

So sieht die Maulwurfsnatter aus. Sie ist nicht giftig und lebt normalerweise im südlichen Afrika. Bildrechte: imago images/McPHOTO