In den Parks der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten leiden die Bäume zunehmend unter der Klimakrise. Seit 2017 habe sich der jährliche Verlust an Kronenteilen und ganzen Bäumen als Folge von Extremwetter wie Trockenheit und Unwetter mehr als verdreifacht, teilte die Stiftung am Freitag mit.

Der Schlosspark mit Schloss Sondershausen: Teile des Parks sind gegenwärtig gesperrt. Bildrechte: imago/imagebroker