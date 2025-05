128 Exponate aus dem 14. bis 19. Jahrhundert sind versammelt. "Die Motive, die Tübke zitiert hat, waren bestenfalls einer Handvoll Experten bekannt", erzählt Gerd Lindner. "Man kann davon ausgehen, dass diese Experten auf der Seite des Malers gestanden haben dürften. Ich erinnere mich an die Situation, dass die DDR sich als 'Leseland' verstand, allein um dem Funktionärsapparat Paroli bieten zu können. So dass man die Möglichkeit hatte, auf eine Ebene zu gehen, die der Durchschnittsfunktionär nicht mehr erkennen und interpretieren konnte."

Dass das Rundgemälde auf den ersten Blick eine positive Anmutung hat, liegt daran, so erfährt man, dass sich Tübke etwa bei der Darstellung des "Bauernhaufens" am Triumphzug Kaiser Maximilians I. orientierte: In 147 Holzschnitten in Wien, in Reproduktionen in der Ausstellung zu sehen. Anstelle der siegreichen Kaiserlichen setzte Tübke die Bauern.