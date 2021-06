In Sondershausen im Kyffhäuserkreis hat ein 18-Jähriger wiederholt eine Drohne über eine Gartenanlage fliegen lassen und unerlaubt Fotos von mehreren Menschen gemacht. Unter den Aufnahmen sollen auch Motive von Gartenbesitzern in leichter oder gar keiner Bekleidung am Pool gewesen sein, teilte die Polizei am Dienstag mit.