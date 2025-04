In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist eine Drohne über die Kaserne der Bundeswehr geflogen. Wie die Polizei mitteilte, überflog sie am späten Dienstagabend gegen 23:45 Uhr das Areal in der Kurt-Hafermalz-Straße in alle Richtungen. Die Flughöhe wird auf 50 Meter geschätzt.