In Sondershausen ist am Dienstagabend ein verletzter Jagdhund gefunden worden. Stadtsprecherin Janine Skara sagte, das Tier sei in der Wilhelm-Külz-Straße entdeckt worden. Der Hund habe an der Brust geblutet.

Der verletzte Jagdterrier wurde operiert. Bisher konnte das Tier keinem Halter zugeordnet werden. Bildrechte: Stadt Sondershausen/Janine Skara