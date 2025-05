Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Festwoche 900-Jahr-Feier in Sondershausen: Das ist geplant

28. Mai 2025, 16:39 Uhr

Sonderhausen feiert in diesem Jahr 900. Geburtstag - und das eine ganze Woche lang! Vom 2. bis 9. Juni verwandelt sich die Musik- und Bergstadt nicht nur in eine große sondern gleich in mehrere Festmeilen. Ein Überblick über Programm, Höhepunkte und Parken.