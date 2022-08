Die 84 Mitglieder opfern ihre Freizeit, sie mähen Rasen, schrubben Toiletten und besetzen das Kassenhäuschen. Außerdem bieten die beiden Rettungsschwimmer Silke Staatz und Eckhard Müller Schwimmkurse für die Jüngsten an. Gerade nach der Corona-Zeit sind die beliebt und voll wie nie. An Urlaub im Sommer ist auch bei Silke Staatz nicht zu denken.

Die Familie steht hinter Silke Staatz. Der Ehemann packt bei Reparaturen an und der Teenager-Sohn mäht regelmäßig Rasen. Silke Staatz, die eigentlich in einem Internat arbeitet, lässt sich für die Sommer freistellen. In ihrer wenigen Freizeit bildet sie sich aktuell als Fachkraft für Bäderbetriebe weiter. Im Winter stehen die Prüfungen an. Ohne Schwimmmeisterin mit Abschluss weiß sie, darf das Bad nicht weiter existieren. Eine bestehende Sondergenehmigung läuft aus.