Eine 67-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte die Frau am Sonntagabend die Esperstedter Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Der 20-jährige Fahrer hatte zuvor einen Wagen überholt und die Frau übersehen. Er blieb unverletzt. Die 67-Jährige starb noch am Unfallort.