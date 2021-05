Ein Motorradfahrer ist am Samstag nach einem Unfall auf der B85 bei Kelbra (Kyffhäuserkreis) an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt tödlich verunglückt. Der Unfall geschah nach Angaben der Polizei, als eine alte Autofahrerin auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dabei stieß die 53-Jährige mit einem im Gegenverkehr kommenden Motorradfahrer zusammen, welcher durch die Wucht des Aufpralls rund 25 Meter weit auf den Parkplatz geschleudert wurde. Die Verletzungen des 36-Jährigen waren so schwer, dass dieser noch an der Unfallstelle verstarb.