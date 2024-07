Im Kyffhäuserkreis ist am Montagnachmittag ein 59 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Radfahrer zwischen Bottendorf und Schönewerda aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammengestoßen.

Dabei verletzte sich der 59-Jährige so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Klinikum.