Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Trebra im Kyffhäuserkreis einen Stromausfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige in der Nacht zum Samstag in der Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast gefahren. Anschließend verschwand er von der Unfallstelle. Die Anwohner hatten zeitweise keinen Strom.

Bildrechte: imago images/Westend61