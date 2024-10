Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Trebra im Kyffhäuserkreis einen Stromausfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige in der Nacht zum Samstag in der Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast gefahren. Anschließend verschwand er von der Unfallstelle. Die Anwohner hatten zeitweise keinen Strom.