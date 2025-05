Dabei suchte der Kurier in Sondershausen einen 88-Jährigen auf, um einen fünfstelligen Betrag in Empfang zu nehmen. Der Rentner durchschaute den Betrugsversuch jedoch und jagte den Mann mit einem Metallspieß, einer sogenannten Saufeder, vom Hof. Wenig später wollte der Kurier auch in Nordhausen Geld in Empfang nehmen.