Eine Übertragung der durch Bakterien ausgelösten Krankheit Tuberkulose findet nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) über Tröpfchen in der Luft statt. Erkrankte leiden unter Kraftlosigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme oder anhaltendem Husten. In Deutschland ist Tuberkulose eher selten. In Thüringen gab es im vergangenen Jahr nach Angaben des RKI 90 Neuerkrankungen, in diesem Jahr sind bisher sieben Fälle bekannt geworden.