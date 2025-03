In der Nähe von Artern im Kyffhäuserkreis hat es am Samstag bei einer Moped-Ausfahrt mit 70 Teilnehmern einen tödlichen Zusammenstoß gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam dabei ein 21 Jahre alter Fahrer ums Leben. Zwei 16-Jährige seien schwer verletzt worden. Sie seien von Rettungskräften ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Bildrechte: IMAGO / Bild13