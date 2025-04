Ein früherer Kinderheim-Mitarbeiter aus Sondershausen im Kyffhäuserkreis muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs für achteinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Mühlhausen am Montag verkündet. Wie die vorsitzende Richterin Andrea Kortus in der Urteilsverkündung sagte, hat sich der 38-Jährige in 70 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen schuldig gemacht. In 29 Fällen davon habe es sich um schweren sexuellen Missbrauch gehandelt.